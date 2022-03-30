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Сегодня, 01:23

Главный тренер сборной Португалии похвалил команду после победы над Македонией

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш остался доволен игрой команды в решающем отборочном матче ЧМ-2022 против команды Македонии (2:0).

«Я уже выиграл два турнира и мечтаю выиграть третий. Я должен поздравить игроков за их фантастический настрой. В первые десять минут у нас мало что получалось, я предупреждал, что сборная Северной Македонии знает, как играть. Но нам помог командный дух и большая поддержка болельщиков.

Это была заслуженная и справедливая победа. Мы создавали возможности для взятия ворот, но я не припомню, чтобы у них были хорошие голевые моменты. Мы заслужили эту путевку на чемпионат мира», — приводит слова тренера сайт УЕФА.

Второй командой, которая пробилась на ЧМ-2022 через стыки, стала Польша, которая обыграла Швецию (2:0).

Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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