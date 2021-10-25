Осинькин о попадании Ежова и Сергеева в расширенный список сборной России: «Нам очень приятно»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в расширенный список сборной России сразу двух игроков самарской команды: полузащитника Романа Ежова и нападающего Ивана Сергеева.

«Мы только рады, ребята прогрессируют, — цитирует Осинькина Metaratings.ru. — У Вани Сергеева в начале чемпионата была травма, сейчас он уже отошел от нее и показывает по-настоящему хорошую игру. У них хороший возраст, они здорово работают, нам очень приятно.

Серия без голов у Сергеева? Я, наоборот, был доволен этой серией, потому что Ваня всегда был только бомбардиром, а в РПЛ мы играем гораздо дальше от чужой штрафной относительно ФНЛ. Его помощь команде нужна не только в штрафной площади, но и в обороне, и в организации игры. В отрезок, где он не забивал, мы много поработали над обороной, подготовкой атаки.

Он стал больше работать в организации игры, лучше понимать ее, адаптировался к скоростям РПЛ. На мой взгляд, те игры, в которых Ваня не забивал, он провел даже качественнее и принес больше пользы для команды. Он по-настоящему прибавил, а моменты у него были во всех матчах, так что гол был вопросом времени».

Ранее тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды. В ноябре российская сборная проведет два матча отборочного турнира ЧМ-2022: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).