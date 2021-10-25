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Агент Тюкавина: «Костя дорос до основной сборной. Его критикуют, а он молча делает результат»

Агент динамовца Тюкавина назвал заслуженным вызов 19-летнего форварда во взрослую сборную России
17:47
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» поделился мнением о попадании игрока в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года.

«Парень работает, забивает в каждом матче, находится в прекрасной форме, — сказал Сафонов корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Его вызов в основную команду полностью оправдан. Больше всего мне нравится то, что все критикуют его, а он молча выходит на каждый матч и делает результат. Да, со «Спартаком» мог забивать третий мяч и заканчивать дерби. Не попал по воротам, ну, и Мбаппе иногда мажет. У всех бывает, мы же не в видеоигру играем. Костя уже дорос до основой сборной, поздравляю его!»

В этом сезоне 19-летний нападающий забил 4 гола в 12 матчах Тинькофф РПЛ.

11 ноября сборная России сыграет дома против Кипра, а 14 ноября завершит отборочный цикл гостевым матчем с Хорватией.

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Сергей Федоров все материалы автора
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