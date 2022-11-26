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Сегодня, 12:25

Ондуа считает, что Камерун обязательно должен обыграть Сербию на ЧМ в Катаре

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Гаэль Ондуа (слева) и Андре-Франк Замбо Ангисса.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» назвал ближайшую цель сборной на чемпионате мира.

— Что тебя впечатлило в Дохе?

В первую очередь четкая организация турнира. Отличные поля, комфортные места для проживания — очень хорошие условия для команд.

— Но тут так жарко.

— Это не так важно. Недавно мы были в Абу-Даби — там было жарче. В Катаре хорошая погода, есть небольшой ветерок. Не так плохо для футбола.

— Какие сейчас цели у сборной Камеруна?

— Обязательно выиграть следующий матч — другого пути нет. Могли обыграть и Швейцарию... В первом тайме у нас были моменты, которые мы не реализовали. Швейцарцы включились во втором, забили. Мы старались сравнять, но было слишком поздно.

Сборная Камеруна сыграет против Сербии в понедельник, 28 ноября (начало — в 13.00 мск). В первом матче на ЧМ-2022 камерунцы проиграли Швейцарии (0:1).

Гаэль Ондуа (в&nbsp;центре). «Россия — мой дом. Почему я должен от него отказываться?» Интервью нашего человека из сборной Камеруна

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Гаэль Ондуа
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Сборная Сербии по футболу
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