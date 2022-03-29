Роналду: «Португалию ждет крайне тяжелый матч с Северной Македонией»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча стыкового турнира чемпионата мира 2022 года против команды Северной Македонии.

«Люди думают, что нам будет проще, — приводит слова Роналду The Guardian. — На мой взгляд, Португалию ждет крайне тяжелый матч с Северной Македонией. Если македонцы уже здесь, значит, они это заслужили. Но если мы покажем свой уровень, то при полной поддержке стадиона добьемся положительного результата».

Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21.45 по московскому времени.

Победитель игры получит право выступить в финальной части чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.