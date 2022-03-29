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Сегодня, 17:20

Роналду: «Португалию ждет крайне тяжелый матч с Северной Македонией»

Роналду считает, что Португалию ждет крайне тяжелый матч с Северной Македонией
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финального матча стыкового турнира чемпионата мира 2022 года против команды Северной Македонии.

«Люди думают, что нам будет проще, — приводит слова Роналду The Guardian. — На мой взгляд, Португалию ждет крайне тяжелый матч с Северной Македонией. Если македонцы уже здесь, значит, они это заслужили. Но если мы покажем свой уровень, то при полной поддержке стадиона добьемся положительного результата».

Матч Португалия — Македония состоится сегодня, 29 марта. Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 21.45 по московскому времени.

Победитель игры получит право выступить в финальной части чемпионата мира, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://twitter.com/guardian_sport/status/1508741535831048200

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Германия

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Криштиану Роналду
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