Гол Азмуна помог Ирану победить Ливан

Иран обыграл Ливан в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 2:0.

В составе иранцев отличились Сердар Азмун и Алиреза Джаханбахш.

Иран идет на первом месте в группе А азиатского отборочного турнира с 25 очками в 10 матчах, Ливан идет на пятой строчке с 6 очками в 10 играх. Иранцы гарантировали себе выход на ЧМ-2022 в Катаре.

10-й тур является последним в третьем раунде отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа A

Иран — Ливан — 2:0 (1:0)