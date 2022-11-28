Фюллькруг — первый, кто забил после выхода на замену за Германию на ЧМ после Гетце в финале ЧМ-2014

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг стал первым игроком бундестим, кто забил на чемпионате мира после выхода на замену после Марио Гетце в финале ЧМ-2014 против Аргентины (1:0 д.в.).

Фюллькруг сравнял счет в матче группового турнира против Испании на ЧМ-2022 (1:1).

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).