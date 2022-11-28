Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 08:58

Фюллькруг — первый, кто забил после выхода на замену за Германию на ЧМ после Гетце в финале ЧМ-2014

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг стал первым игроком бундестим, кто забил на чемпионате мира после выхода на замену после Марио Гетце в финале ЧМ-2014 против Аргентины (1:0 д.в.).

Фюллькруг сравнял счет в матче группового турнира против Испании на ЧМ-2022 (1:1).

Команда Испании лидирует в турнирной таблице группы Е, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1).

Марио Гетце
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
0
Читайте также
Масштабная драка после матча «Зенит» — «Спартак»: команды сошлись стенка на стенку, в ход пошли удары кулаками и ногами
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян
Журналистка Робинсон раскритиковала пугающие фото Байдена с детьми
WSJ узнала о проблемах с поставками США оружия Тайваню из-за помощи Украине
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Сабалета раскритиковал де Брейне, который заявил, что у сборной Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022
Защитник Испании Жорди Альба остался доволен матчем с Германией
ЧМ-2022: расписание и результаты игрового дня 28 ноября
Хави похвалил Педри за игру в составе сборной Испании на ЧМ-2022
Роналду — о матче с Уругваем: «Едины и сосредоточены. На пути к нашей цели»
Сантуш — о Роналду: «Раньше он не был таким»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сабалета раскритиковал де Брейне, который заявил, что у сборной Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости