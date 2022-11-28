Сабалета раскритиковал де Брейне, который заявил, что у сборной Бельгии нет шансов выиграть ЧМ-2022

Бывший защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета отреагировал на слова полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне, который заявил, что у его команды нет шансов выиграть ЧМ-2022.

«Когда к вам приходит кто-то из ваших лучших игроков и говорит: «У нас нет шансов на этом чемпионате мира, команда слишком старая», это влияет на менталитет этой команды. Там нет страсти, нет огня», — приводит Mirror слова Сабалеты.

После двух туров группового этапа Бельгия с 3 очками занимает 3-ю позицию в турнирной таблице группы F, уступая одно очко Хорватии и Марокко, которые набрали по 4 очка. 1 декабря бельгийцы сыграют со сборной Хорватии. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.