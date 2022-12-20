Самедов: «Спор между Месси и Роналду до сих пор не решен, и вряд ли он вообще решится»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов признался, что не может сделать выбор в споре о том, кто является лучшим игроком — Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Я все еще не знаю, кто лучший в споре между Месси и Роналду. Месси играет за сборную, которая намного сильнее португальской. Поэтому говорить о провале Роналду в Катаре я бы не стал. Да, не все получилось, но этот турнир не отменяет прошлых заслуг Криштиану. Два великих игрока, и спор между ними до сих пор не решен. Вряд ли он вообще решится, ведь эти параллели мне не совсем понятны. Их нельзя сравнивать», — цитирует Самедова Sport24.

Нападающий Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Сборная Португалии, за которую выступает Роналду, вылетела с турнира на стадии 1/4 финала, потерпев поражение от марокканцев (0:1).