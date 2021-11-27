На Украине оценили сборную России: «Это аутсайдер. Они как еда без соли, мертвые пчелы»

Бывший полузащитник львовских «Карпат» Михаил Кополовец оценил уровень сборной России на фоне соперников сборной Украины в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Сборная России — это команда-аутсайдер. Она никому не может создать проблем. Они ни на что не похожи, они как еда без соли. Посмотрите, как они играли на Евро — вообще мертвые пчелы. У них реально неинтересные игры. Сравнивать ни с кем их нельзя, потому что это команда-аутсайдер. Я говорю это не потому, что у нас с ними идет война, а просто это неинтересная команда», — приводит FanDay слова Кополовца.

Сборные России и Украины примут участие в стыковом турнире за право попасть на ЧМ-2022. В полуфинале турнира Россия сыграет с Польшей, Украина встретится с Шотландией. УЕФА развел российскую и украинскую команды при жеребьевке в связи с напряженными отношениями между странами.