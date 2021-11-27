Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» оценил шансы сборной России в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира-2022 против Польши.

«Польша для нас — средний вариант. Северная Македония, конечно, была бы для нас идеальным соперником. Хорошо, что это не Италия или Португалия. С поляками можно играть. Главное — в какой форме будет Левандовски. У них команда сильно зависит от этого игрока. К сожалению, домашняя игра не облегчит нам задачу. Мы же играем при неполных трибунах. Если бы стадион полностью был заполнен, то тогда да. Если к тому времени снимут ограничения, то тогда это поможет нашей команде», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В пятницу, 26 ноября, состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход на чемпионат мира-2022. Сборная России сыграет с командой Польши 24 марта. Победитель встречи встретится с сильнейшим в паре между сборными Швеции и Чехии.