На ЧМ-2022 в Катаре будут допущены только вакцинированные болельщики

Матчи чемпионата мира-2022 в Катаре смогут посетить только те болельщики, которые получили вакцину от коронавируса. Такое решение приняли власти страны, сообщил премьер-министр Катара шейх Халид бен Халифа бен Абдул Азиз Аль Тани.

«К тому времени, когда начнется ЧМ-2022, большинство стран вакцинирует своих жителей, — цитирует премьер-министра AP 20 июня. — Учитывая возможность, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих жителей, Катар не допустит на стадион болельщиков, не получивших вакцину в полном объеме.

Сейчас мы обсуждаем с компанией поставку миллиона доз вакцин против коронавируса для иммунизации тех, кто приедет на чемпионат мира. Наша главная цель состоит в том, чтобы защитить здоровье граждан и жителей Катара».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.