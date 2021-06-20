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Одил Ахмедов завершил карьеру в сборной Узбекистана

02:00
Одил Ахмедов. Фото readfootball.com.
Одил Ахмедов. Фото readfootball.com.
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Полузащитник и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов завершил карьеру в национальной команде, сообщает UzReport. Такое решение он принял после поражения от Саудовской Аравии (0:3), в результате которого команда потеряла шансы пробиться на ЧМ-2022 в Катаре.

33-летний Ахмедов сейчас выступает за китайский клуб «Цанчжоу Майти Лайонс». Ранее он также играл в Китае за «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Тэда». Играл в России за «Анжи» и «Краснодар». На родине выступал за «Пахтакор».

С «Пахтакором» он дважды стал чемпионом Узбекистана и трижды выиграл Кубок страны. В составе «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов становился бронзовым призером чемпионата России, с махачкалинским клубом он доходил до финала Кубка России. Чемпион Китая в составе «Шанхай СИПГ».

Дополнительная информация:

https://uzreport.news/football/vadima-abramova-uvolili-s-posta-glavnogo-trenera-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu

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