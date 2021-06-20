Одил Ахмедов завершил карьеру в сборной Узбекистана

Полузащитник и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов завершил карьеру в национальной команде, сообщает UzReport. Такое решение он принял после поражения от Саудовской Аравии (0:3), в результате которого команда потеряла шансы пробиться на ЧМ-2022 в Катаре.

33-летний Ахмедов сейчас выступает за китайский клуб «Цанчжоу Майти Лайонс». Ранее он также играл в Китае за «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Тэда». Играл в России за «Анжи» и «Краснодар». На родине выступал за «Пахтакор».

С «Пахтакором» он дважды стал чемпионом Узбекистана и трижды выиграл Кубок страны. В составе «Анжи» и «Краснодара» Ахмедов становился бронзовым призером чемпионата России, с махачкалинским клубом он доходил до финала Кубка России. Чемпион Китая в составе «Шанхай СИПГ».