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Путин обсудил с президентом ФИФА Инфантино подготовку чемпионата мира-2022 в Катаре

19:05

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 июня, обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, также Путин и Инфантино затронули тему наследия чемпионата мира-2018 в России.

По словам представителя Кремля, на повестке встречи был широкий круг вопросов — от взаимодействия с Россией по проведению ЧМ по футболу в Катаре до предстоящего мирового первенства по пляжному футболу, которое пройдет в августе в России. Также Песков сообщал о планах Инфантино посетить в Санкт-Петербурге матч чемпионата Европы Бельгия — Финляндия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11709341

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