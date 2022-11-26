Мутко: «Вспомните, сколько негатива было про нас и наш чемпионат мира. А в итоге?»

Бывший министр спорта и президент РФС Виталий Мутко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре-2022.

— Как вам чемпионат мира в Катаре?

— Очень хорошо, видно, что люди готовились. Мы долгое время были коллегами — они постоянно с нами консультировались, перенимали опыт по организации турнира. Проделана большая работа: стадионы прекрасные, как и атмосфера на них. Все очень достойно! Люди радуются футболу, который вышел на первое место, а это самое главное.

— Многие недовольны: ЧМ впервые проходит не летом, а Катар — слишком специфичная страна.

— Кто это говорит? Вспомните, сколько негатива было про нас и наш чемпионат мира. А в итоге? Все же понимают, в какую страну приехали. Здесь свои этические нормы, законы. А вообще, главное на чемпионате мира — футбол! Если ты приезжаешь для других целей, то надо выбирать другое время.

Может, кому-то не весело из-за того, что пиво рекой не льется. Но мы видели, сколько проблем это может создать. Видели валяющихся возле стадионов людей. Я много чего повидал на чемпионатах мира! Мне кажется, что атмосфера в Катаре хорошая. Есть определенные люди, страны и организации, которые не хотят, чтобы праздник был в других местах, — вот они и завидуют. Я отлично знаю это по России.

Поэтому и про Катар будут писать: «Скучно, плохо». Помню, как про Олимпиаду в Сочи говорили: мол, у одних карниз упал, у других собаки бегают...