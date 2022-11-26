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Сегодня, 13:59

«Это худший чемпионат мира в истории». Самая красивая болельщица ЧМ-2022 раскритиковала Катар

Мария Гусева
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Ивана Кнолль.
Фото Соцсети

Бывшая «Мисс Хорватия» и модель Ивана Кнолль высказалась об уровне организации чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это катастрофа. Мне жаль тех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья уже больше 20 дней не могут получить Hayya Card, хотя у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддерживать сборную Хорватии. Теперь я понимаю, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — написала девушка в социальной сети.

В 1-м туре сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко (0:0). В следующем туре хорваты встретятся с национальной командой Канады 27 ноября.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф1 (-1.5)

29%

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