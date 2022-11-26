«Это худший чемпионат мира в истории». Самая красивая болельщица ЧМ-2022 раскритиковала Катар

Бывшая «Мисс Хорватия» и модель Ивана Кнолль высказалась об уровне организации чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это катастрофа. Мне жаль тех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья уже больше 20 дней не могут получить Hayya Card, хотя у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддерживать сборную Хорватии. Теперь я понимаю, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — написала девушка в социальной сети.

В 1-м туре сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко (0:0). В следующем туре хорваты встретятся с национальной командой Канады 27 ноября.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.