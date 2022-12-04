Мостовой считает, что Польша заслужено вылетела с чемпионата мира-2022 в Катаре

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение сборной Польши в матче против команды Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (0:2).

«Победа Франции была ожидаемой, потому что для Польши игра с Аргентиной уже была бедой. Сегодня у Польши был момент при 0:0, единственный момент, когда они перешли центр поля. В итоге попали во вратаря, потом добивали куда-то. А больше ничего у них не было. Может, Польше повезло, что они вышли в плей-офф, но без этого в футболе никак. Думаю, Мексика смотрелась бы поинтереснее. Польша нигде себя не проявила. Заслуженно вылетела! Эмоции Левандовского после пенальти? Уныло проигрывают и такие эмоции... Не знаю, может, из-за того, что в первой игре не смог забить. Но Левандовский, как и вся Польша, выглядел слабо», — сказал Мостовой «СЭ».

Франция в четвертьфинале ЧМ-2022 сыграет с победителем матча Англия — Сенегал.