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Сегодня, 20:30

Англия — Сенегал: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/8 финала ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters

В воскресенье, 4 декабря, сборная Англии сыграет против Сенегала в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль Байт» и начнется в 18.00 по московскому времени.

ЧМ&nbsp;2022, 4&nbsp;декабря: Франция&nbsp;&mdash; Польша. ЧМ-2022, 1/8 финала: Франция против Польши, Англия против Сенегала. Онлайн-трансляция дня

Англичане выиграли группу В, набрав семь очков из девяти возможных. Сенегал стал вторым в группе А, одержав две победы.

Следить за матчем Англия — Сенегал вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Сенегал

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция 3
Польша 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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