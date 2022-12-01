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Сегодня, 17:01

Модрич заявил, что Хорватия будет опасна для любой команды на ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич перед матчем третьего тура групповой стадии с Бельгией рассказал о целях команды на ЧМ-2022 в Катаре.

«У нас есть вера в себя. Главная цель — выйти в раунд плей-офф, но это не итоговая задача. Хорватия опасна для любого соперника», — заявил Модрич перед матчем с Бельгией.

Матч Хорватия — Бельгия состоится сегодня, 1 декабря, и начнется в 18.00 (мск).

Хорваты лидируют в группе F с 4 очками, опережая идущий вторым Марокко по разности забитых и пропущенных мячей. Бельгия занимает третью строчку с 3 очками. Канада идет на последнем, четвертом месте, команда не набрала ни одного очка в двух матчах.

Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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