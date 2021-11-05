Месси сможет сыграть за сборную Аргентины в матче отбора к ЧМ-2022 против Бразилии
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сможет сыграть в матче отбора к ЧМ-2022 против Бразилии, пишет RMC.
Футболист восстанавливается от травмы колена. Ожидается, что к 17 ноября Месси успеет восстановиться. Его участие в матче с Уругваем, который запланирован на 13 ноября, пока под вопросом.
Сообщалось, что аргентинец отправился на лечение в мадридскую клинику к бывшему главе медицинского штаба «Атлетико» Висенте Консехеро.
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