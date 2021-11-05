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Влашич сможет сыграть против сборной России после потери сознания

Агент Влашича рассказал о состоянии игрока после потери сознания
17:23
Дмитрий Баринов и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Баринов и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тончи Мартич, агент полузащитник «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста после потери сознания во время тренировки.

«С Николой все хорошо сейчас. Он будет готов к играм сборной Хорватии», — сказал Мартич «СЭ».

Сегодня, 5 ноября, сообщалось, что хорват получил тяжелый удар локтем по голове от одноклубника и на короткое время потерял сознание.

Матч между сборными России и Хорватии в отборе к ЧМ-2022 состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17.00 (мск).

Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Данил Алешин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры