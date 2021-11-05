Влашич сможет сыграть против сборной России после потери сознания
Тончи Мартич, агент полузащитник «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста после потери сознания во время тренировки.
«С Николой все хорошо сейчас. Он будет готов к играм сборной Хорватии», — сказал Мартич «СЭ».
Сегодня, 5 ноября, сообщалось, что хорват получил тяжелый удар локтем по голове от одноклубника и на короткое время потерял сознание.
Матч между сборными России и Хорватии в отборе к ЧМ-2022 состоится 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17.00 (мск).
Сборная России после восьми матчей отборочного цикла лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5).
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