Месси отправится на лечение в Испанию

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена. В ближайшее время футболист отправится в Испанию, где будет проходить его лечение, сообщает Infobae.

Нападающего беспокоит травма, которую он получил в составе сборной Аргентины во встрече с национальной командой Венесуэлы (3:1).

Форвард пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» и надеется вернуться в строй к поединку сборных Аргентины и Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира. Он пройдет в ночь с 16 на 17 ноября.