Месси отправится на лечение в Испанию
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена. В ближайшее время футболист отправится в Испанию, где будет проходить его лечение, сообщает Infobae.
Нападающего беспокоит травма, которую он получил в составе сборной Аргентины во встрече с национальной командой Венесуэлы (3:1).
Форвард пропустит ближайшие матчи «ПСЖ» и надеется вернуться в строй к поединку сборных Аргентины и Бразилии в рамках отбора на чемпионат мира. Он пройдет в ночь с 16 на 17 ноября.
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