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Сегодня, 21:04

Месси признан лучшим игроком финала ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком финала ЧМ-2022.

Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции в решающем матче турнира в Катаре.

Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами.

Два из трех голов сборной Аргентины на счету Лионеля Месси.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.

35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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