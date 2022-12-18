Месси признан лучшим игроком финала ЧМ-2022
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком финала ЧМ-2022.
Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции в решающем матче турнира в Катаре.
Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами.
Два из трех голов сборной Аргентины на счету Лионеля Месси.
В серии пенальти точнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.
35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
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