Месси признан лучшим игроком финала ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком финала ЧМ-2022.

Сборная Аргентины по пенальти обыграла команду Франции в решающем матче турнира в Катаре.

Основное время финальной встречи на стадионе «Лусаил Айконик» завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами.

Два из трех голов сборной Аргентины на счету Лионеля Месси.

В серии пенальти точнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.

35-летний аргентинец впервые в карьере выиграл чемпионат мира.