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Сегодня, 21:04

Монсон объяснил, почему Аргентина выиграла финал чемпионата мира в Катаре

Артем Бухаев
Корреспондент
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Лионель Месси и Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022 в Катаре над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

«Я поддерживал Аргентину и переживал за нее! Молодцы! Франция хоть и забила много голов, но не хотела играть в защите», — сказал Монсон «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Рекорд по числу выигранных чемпионатов мира принадлежит Бразилии (5), второе место делят Италия и Германия (4). Аргентина (3) опередила по этому показателю Уругвай и Францию (обе — по 2).

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Джефф Монсон
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