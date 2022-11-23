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Матч Аргентина — Саудовская Аравия стал самым посещаемым на ЧМ за 28 лет

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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22 ноября. Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
Фото Reuters

Матч группового этапа ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Саудовской Аравии (1:2) собрал на стадионе «Лусаил Иконик» 88 012 зрителей, что делает его самой посещаемой игрой чемпионатов мира за 28 лет — с ЧМ-1994, на финале которого присутствовали 94 194 зрителя (Бразилия — Италия — 0:0, пен. 3:2, стадион «Роуз Боул», Пасадена, Калифорния, США).

Согласно официальному сайту оргкомитета ЧМ-2022, вместимость стадиона «Лусаил Айконик» составляет 88 966 зрителей. На сайте ФИФА — в небольшом материале с описанием стадиона — говорится, что арена вмещает 80 000 зрителей.

Во время матча Аргентина — Саудовская Аравия было немало свободных мест, что видно в том числе на телекартинке, поэтому цифра 88 012 зрителей на стадионе выглядит сомнительно — это же касается и других матчей ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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