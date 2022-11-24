Мартинес считает, что матч против Канады был худшим для сборной Бельгии на ЧМ

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу в матче группового турнира чемпионата мира-2022 против Канады (1:0).

«С технической точки зрения, это худшее выступление сборной Бельгии на чемпионатах мира. Но в целом это было не самое худшее, потому что мы выиграли. Победы в матче чемпионата мира, когда играете плохо, не бывают случайно. Нам нужно было хорошо защищаться, и нам повезло, что вратарь был в отличной форме. Мы были разочарованы, но смогли найти решение.

Я думаю, что канадцы были лучше в том, что показывали на поле, но также думаю, что мы нашли способ добыть победу. Мы также должны с большим уважением относиться к игре Канады. Они сделали то, что должны были сделать очень хорошо, они были агрессивны, а мы недостаточно хорошо защищались», — цитирует L'Equipe Мартинеса.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.