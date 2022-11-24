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Сегодня, 02:53

Тренер сборной Канады гордится своей командой несмотря на поражение от Бельгии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Канады Джон Хердман прокомментировал поражение от Бельгии (0:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2022.

«Сегодня мои игроки продемонстрировали, что мы здесь по праву. Наши болельщики тоже были невероятны. Их было немного, но они оживили стадион, и мы увидели, что мы футбольная нация. Цель заключалась в том, чтобы играть бесстрашно и забить первыми. У нас не получилось, но благодаря ничьей в другом матче судьба плей-офф по-прежнему открыта.

Я действительно горжусь тем, что мои игроки сделали. Мы должны продолжать держаться вместе и верить в успех. Что касается пенальти, то мы надеялись на первый гол Канады. Я горжусь Альфонсо, он взял отвественность, а этого первого гола ждала вся страна. Я горжусь его мужеством. Это был не его вечер, но Куртуа тоже хороший вратарь», — цитирует L'Equipe Хермана.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

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