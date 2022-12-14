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14 декабря, 22:01

Льорис повторил рекорд среди вратарей по матчам на чемпионатах мира в статусе капитана

Иван Торопцев
Корреспондент
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Уго Льорис.
Фото Global Look Press

Вратарь сборной Франции Уго Льорис повторил рекорд среди голкиперов по числу матчей на чемпионатах мира в статусе капитана.

Футболист вышел в стартовом составе на игру 1/2 финала ЧМ-2022 против Марокко и в 19-й раз в карьере вывел французскую команду на игру мирового первенства с капитанской повязкой. Он обошел по этому показателю Йозефа Майера и Клаудио Таффарела (оба — 18) и повторил достижение Мануэля Нойера (19).

Победитель матча Франция — Марокко выйдет в финал ЧМ-2022, в котором встретится со сборной Аргентины.

Чемпионат мира. 1/2 финала
14 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Франция
2:0
Марокко

Уго Льорис
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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