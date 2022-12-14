Ливакович открыт к переходу в «Баварию»

Вратарь загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминик Ливакович может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, трансфер 27-летнего игрока сборной Хорватии в январе оценивается в 10 миллионов евро. Отмечается, что Ливакович открыт к переходу в немецкий клуб.

Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/23, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провел пять матчей, в которых пропустил шесть мячей, дважды оставляя свои ворота сухими.

Сборная Хорватии с Ливаковичем выиграла две серии пенальти в плей-офф ЧМ-2022.

Национальная команда Хорватии в полуфинале чемпионата мира в Катаре проиграла Аргентине (0:3) и вылетела с турнира.