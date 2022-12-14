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Сегодня, 09:24

Ливакович открыт к переходу в «Баварию»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь загребского «Динамо» и сборной Хорватии Доминик Ливакович может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, трансфер 27-летнего игрока сборной Хорватии в январе оценивается в 10 миллионов евро. Отмечается, что Ливакович открыт к переходу в немецкий клуб.

Ливакович сыграл 28 матчей за «Динамо» в сезоне-2022/23, в которых пропустил 35 мячей и четыре раза сыграл на ноль.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ливакович провел пять матчей, в которых пропустил шесть мячей, дважды оставляя свои ворота сухими.

Сборная Хорватии с Ливаковичем выиграла две серии пенальти в плей-офф ЧМ-2022.

Национальная команда Хорватии в полуфинале чемпионата мира в Катаре проиграла Аргентине (0:3) и вылетела с турнира.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Доминик Ливакович
Футбол
ФК Бавария
ФК Динамо (Загреб)
3
2
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