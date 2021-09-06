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Лещенко ожидает, что Карпин выпустит Тюкавина и Захаряна в старте на матч с Мальтой

17:02
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Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко поделился ожиданиями от матча Россия — Мальта, который состоится в рамках отбора ЧМ-2022 в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Мальта никогда не была футбольной державой, поэтому есть надежда, что завтра все сложится в нашу пользу. Карпин все правильно распределяет, дает возможность отдыхать игрокам, делает хорошую ротацию состава от матча к матчу, за исключением опорных игроков и защитников: Баринов, Фернандес, Джикия», — сказал Лещенко «СЭ».

Лев Лещенко предположил, что в стартовом составе на матч с Мальтой появится Арсен Захарян.

«Может, имеет смысл с первых минут выпускать и Тюкавина, а потом уже задействовать нашу тяжелую артиллерию: Ерохина, Заболотного. Карпину лучше знать, все эти два-три дня у тренерского состава, наверно, был мозговой штурм. Если я еще сомневался, что мы одолеем Кипр, то здесь, я думаю, будет чистая победа. Желаем успеха!» — добавил Лещенко.

Российская сборная располагается на 2-й строчке в турнирной таблицы группы H после 4 игр. Киприоты находятся на последнем, 6-м месте с 4 баллами.

Параллельно в это время будут играть Хорватия — Словения (Сплит), а также Словакия — Кипр (Братислава).

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры