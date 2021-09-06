Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Александр Головин пропустит матч с Мальтой

16:51
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Головин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Самый высокий спортсмен мира выиграл Паралимпиаду. Как иранец ростом 246 см оставил Россию без золота
Срок действия сертификатов после ревакцинации составит 1 год
Экс-ученица школы расстреляла учителей из арбалета на Украине
Фото: Кто убил и расчленил Ирину Земченкову в 2010 году
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры