Александр Головин пропустит матч с Мальтой
16:51
Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.
«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин в интервью пресс-службе сборной России.
Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.
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