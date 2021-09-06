Александр Головин пропустит матч с Мальтой

Полузащитник сборной России Александр Головин не сыграет с Мальтой в рамках отборочного цикла ЧМ-2022.

«После игры со сборной Кипра у Александра Головина выявлено небольшое повреждение мышцы бедра, которое не позволит ему участвовать в следующем матче. Футболист возвращается в расположение клуба для проведения лечения и полноценной подготовки к следующим играм», — сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин в интервью пресс-службе сборной России.

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45. Встречу в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.