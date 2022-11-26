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Сегодня, 18:00

Кураньи назвал трех фаворитов ЧМ-2022

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сборная Испании.
Фото Reuters

Немецкий футболист Кевин Кураньи ответил на вопрос, какие команды являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

— Сборная Испании вполне может выиграть турнир. Для меня команда Луиса Энрике — главный фаворит ЧМ-2022 наряду с Бразилией и Францией. Скорее всего, победителя придется искать среди этих трех сборных. Но не будем торопиться. Футбол хорош своей непредсказуемостью, а только-только начался второй тур. Все самое интересное — впереди!

Пустые трибуны на&nbsp;чемпионате мира в&nbsp;Катаре. «В Катаре расстраивают полупустые стадионы. На ЧМ в России была совсем другая атмосфера». Колонка Кевина Кураньи

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Кевин Кураньи
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Франции по футболу
3
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