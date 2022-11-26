Кураньи назвал трех фаворитов ЧМ-2022

Немецкий футболист Кевин Кураньи ответил на вопрос, какие команды являются фаворитами чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

— Сборная Испании вполне может выиграть турнир. Для меня команда Луиса Энрике — главный фаворит ЧМ-2022 наряду с Бразилией и Францией. Скорее всего, победителя придется искать среди этих трех сборных. Но не будем торопиться. Футбол хорош своей непредсказуемостью, а только-только начался второй тур. Все самое интересное — впереди!