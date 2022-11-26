Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 17:59

Полузащитник сборной Австралии Гудвин оценил шансы команды на победу в предстоящем матче против Дании

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Полузащитник сборной Австралии Крэйг Гудвин поделился эмоциями от победы своей команды над Тунисом во втором туре групповой стадии чемпионата мира-2022 (1:0).

«Это просто фантастический момент. Сегодня хочется просто наслаждаться этой победой и как следует отдохнуть. Будем праздновать», — приводит Metaratings.ru слова Гудвина.

Также он поделился мнением о предстоящей встрече с национальной командой Дании.

«Что касается Дании, то у них очень много опасных игроков, о которых все знают. Мы изучили их. Шансы в предстоящем матче — пятьдесят на пятьдесят. Но об этом будем думать завтра», — добавил футболист.

Австралия сыграет с Данией в среду, 30 ноября. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Австралийцы набрали 3 очка и идут вторыми в турнирной таблице группы D. Дания занимает 3-е место, имея в активе 1 очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-sbornoy-avstralii-kreyg-gudvin-shansy-v-matche-protiv-danii-50-na-50-1424051/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Мексика

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
1
Читайте также
Болельщики сборных Англии и США станцевали под «Катюшу» на ЧМ-2022
У бывшей жены Пиппена и сына Джордана роман. Шакил О'Нил рассказал о реакции
SCMP: Зеленскому следует отказаться от попыток «вернуть» утраченные Украиной территории
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
В Совфеде отреагировали на смерть главы МИД Белоруссии Макея
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Стюарт Пирс: «Если бы не Магуайр, сборная Англии проиграла бы США»
Крыховяк — о победе над Саудовской Аравией: «Тяжелая игра против команды, которая обыграла Аргентину»
Польша — Саудовская Аравия: видеообзор матча чемпионата мира-2022
Главный тренер сборной Саудовской Аравии: «Будем продолжать биться. До последней секунды. Никогда не сдадимся»
«У вас в России на чемпионате мира было намного веселее и свободнее. И люди так нас встречали!»
Польша вымучила победу над Саудовской Аравией. Вратарь Щенсны совершил лучший сейв ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польша — Саудовская Аравия: поляки удвоили преимущество

Кураньи назвал трех фаворитов ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости