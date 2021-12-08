Ковалевски назвал Россию фаворитом в противостоянии с Польшей
Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, в котором Польша сыграет с Россией.
— Я знаю, что в Польше обрадовались, когда получили Россию в соперники по итогам жеребьевки стыковых матчей, это так?
— Я сам ожидал то, что мы выйдем на Россию. Я очень рад, что мы сыграем с такой сильной сборной. Россия показала хороший и качественный футбол, за исключением матча с Хорватией. Они действуют очень грамотно и результативно. Для нас это команда, которая играет в похожей манере. Да, кто-то говорит, что у нас есть козырь, а также много футболистов играют в европейских клубах, но по коллективу мы не настолько сильны, как сборная России. Поэтому я считаю эту сборную фаворитом в матче с Польшей. Однако исход игры, конечно, будут решать индивидуальности.
— Вы считаете Россию фаворитом?
— Да.
— Все считают наоборот.
— Я помню, что говорили болельщики не только из России до чемпионата мира-2018, а что происходило потом.
Негатив после игры с Хорватией у сборной России понятен: упустить первое место в последнем матче при таких обстоятельствах всегда вызывает бурные эмоции. То же самое произошло и с нашей сборной. Мы провалили последнюю игру. Получилось достаточно много разных негативных разговоров. Это тоже не помогает сборной Польши. Но до игры с Россией еще 4 месяца, поэтому есть достаточно много времени, чтобы все исправить.
Матч пройдет 24 марта 2022 года. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю