Ковалевски назвал Россию фаворитом в противостоянии с Польшей

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал итоги жеребьевки стыковых матчей ЧМ-2022, в котором Польша сыграет с Россией.

— Я знаю, что в Польше обрадовались, когда получили Россию в соперники по итогам жеребьевки стыковых матчей, это так?

— Я сам ожидал то, что мы выйдем на Россию. Я очень рад, что мы сыграем с такой сильной сборной. Россия показала хороший и качественный футбол, за исключением матча с Хорватией. Они действуют очень грамотно и результативно. Для нас это команда, которая играет в похожей манере. Да, кто-то говорит, что у нас есть козырь, а также много футболистов играют в европейских клубах, но по коллективу мы не настолько сильны, как сборная России. Поэтому я считаю эту сборную фаворитом в матче с Польшей. Однако исход игры, конечно, будут решать индивидуальности.

— Вы считаете Россию фаворитом?

— Да.

— Все считают наоборот.

— Я помню, что говорили болельщики не только из России до чемпионата мира-2018, а что происходило потом.

Негатив после игры с Хорватией у сборной России понятен: упустить первое место в последнем матче при таких обстоятельствах всегда вызывает бурные эмоции. То же самое произошло и с нашей сборной. Мы провалили последнюю игру. Получилось достаточно много разных негативных разговоров. Это тоже не помогает сборной Польши. Но до игры с Россией еще 4 месяца, поэтому есть достаточно много времени, чтобы все исправить.

Матч пройдет 24 марта 2022 года. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.