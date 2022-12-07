Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:28

Орлов: «Думать, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ — чистый оптимизм»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слова игрока «Зенита» Данила Кругового, который с уверенностью заявил, что сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре.

— Данил Круговой недавно сказал, что сборная вышла бы из группы, если бы попала на ЧМ в Катар. Как, на ваш взгляд, выступила бы сборная России?

— У меня очень сдержанное мнение на этот счет. Конечно, я желаю успехов сборной России, но тот темп, которые 90 минут держат команды на чемпионат мира, российские футболисты держать не могут. В сборной России нет ни одной европейской звезды. Поэтому — на что рассчитывать? Предполагать, что сборная бы вышла из группы — чистый оптимизм. Нам, во-первых, надо было бы поляков обыграть. Российский футбол не способен сегодня на такой уровень в финальной части. У нас просто нет мастеровитых игроков. А самое главное — физическая подготовленность. Наши футболисты здорово живут и говорят, но почему они не бегают девяносто минут? Когда я играл в футбол, еще во времена Советского Союза, у нас не было игрока, который бы не мог весь матч бегать и пробегать по 12-14 километров. А сейчас — дом отдыха. Отыграли эпизод и стоят. Это в российском чемпионате. А в европейских-то так не играют. Когда мы будем физически готовы, тогда можно будет о чем-то говорить. Надо давать объективную оценку, иначе наши футболисты не будут прогрессировать. А мыслить в духе «нам бы только туда попасть» — русский авось, — сказал Орлов Sport24.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-07-orlov-dumat-chto-sbornaya-rossii-vyshlaby-iz-gruppy-na-chm-chistyy-optimizm-u-nas-net-masterovitykh-igrokov
Данил Круговой
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
2
Читайте также
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Эта сборная Бразилии возвращает в детство. Неймар и компания борются за красивый футбол
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Какая помощь есть для самозанятых
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Инфантино назвал групповой этап ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории
ЧМ-2022: 28 голов в 1/8 финала — рекорд XXI века. Тень Месси над Маттеусом
Полузащитник сборной Англии Райс пропустил тренировку команды
Роналду — о выходе Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022: «Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! Вперед, Португалия!»
В Испании ожидают, что Луис Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной
Билялетдинов — о сборной Аргентины на ЧМ-2022: «Они задвигались, но надолго ли их хватит?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Испании ожидают, что Луис Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной

Роналду — о выходе Португалии в 1/4 финала ЧМ-2022: «Поздравляю нашу сборную. Мечта жива! Вперед, Португалия!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости