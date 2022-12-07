В Испании ожидают, что Луис Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной

Королевская испанская футбольная федерация ожидает, что Луис Энрике сам подаст в отставку с поста главного тренера сборной Испании, утверждает Marca.

Сборная вылетала с ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти команде Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России (1:1, по пен. 4:3).

Ранее появлялась информация, что 52-летний специалист при любом результате уйдет из сборной. Однако пока он не делал никаких официальных заявлений.