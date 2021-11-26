Александр Головин прокомментировал жеребьевку стыковых матчей ЧМ-2022

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Реал Сосьедад» (2:1) в Лиге Европы.

Россиянин отметился голевой передачей, монегаски гарантировали себе первое место в группе и путевку в 1/8 финала.

«Хорошо, что выиграли, набрали три очка и досрочно заняли первое место, — сказал Головин. — Еврокубок есть еврокубок, у нас интересная группа с сильными статусными соперниками, поэтому приятно, что мы выглядели здесь достаточно убедительно и за тур до финиша решили вопрос выхода в следующий раунд».

Также хавбек сборной России отреагировал на жеребьевку стыковых матчей ЧМ-2022: Россия в полуфинале дома сыграет с Польшей, возможные соперники по финалу — Швеция или Чехия.

«Польша, значит Польша, большой разницы с кем играть нет. Это команды, которые борются за право сыграть на чемпионате мира. И этим все сказано, слабых тут нет. Хорошо, что сыграем дома. Надеюсь, игра пройдет со зрителями. Свои болельщики — это всегда дополнительная поддержка и мотивация», — отметил Головин.

Жеребьевка стыков ЧМ-2022: соперник России — Польша, Италия или Португалия точно не попадут в Катар вместе. Live!