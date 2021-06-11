Китай разгромил сборную Мальдивских островов в матче отборочного турнира ЧМ-2022
22:25
В матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Китая победила команду Мальдивских островов (5:0).
Китайцы набрали 17 очков и занимают второе место в группе А. Лидирует сборная Сирии — 21 очко.
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд
Группа C
Гонконг — Ирак — 0:1 (0:1)
Группа G
Индонезия — ОАЭ — 0:5 (0:2)
Малайзия — Вьетнам — 1:2 (0:1)
Группа A
Китай — Мальдивские острова — 5:0 (2:0)
Голы: Ю Биньбинь, 6, У Лэй, 30, Алан де Карвалью, 67, Чжан Юйнин, 69, Тань Лун, 80.
Группа E
Афганистан — Оман — 1:2 (1:1)
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