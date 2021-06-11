Сборная Ирана без Азмуна забила 10 голов Камбодже

Сборная Ирана в матче квалификации на ЧМ-2022 обыграла Камбоджу со счетом 10:0.

На 45-й минуте встречи пенальти не реализовал иранский экс-полузащитник «Ростова», «Анжи» и «Амкара» Саид Эззатоллахи. Экс-защитник «Ахмата» Милад Мохаммади забил один гол, форвард «Зенита» Сердар Азмун остался на скамейке запасных.

Иран с 15 очками занимает второе место в группе C, отставая от лидирующего Ирака на два очка. Камбоджа с одним очком занимает последнюю строчку c разницей мячей 2:44.