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Саудовская Аравия обыграла Сингапур в отборе ЧМ-2022

11 июня 2021, 23:11
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В матче отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии сборная Саудовской Аравии победила команду Сингапура (3:0).

Аравийцы набрали 17 очков и лидируют в группе D. На втором месте команда Узбекистана — 15 очков.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд

Группа D
Сингапур — Саудовская Аравия — 0:3 (0:0)
Голы: Аль-Досари, 83, Аль-Муваллад, 86, аш-Шехри, 90+6

Йемен — Узбекистан — 0:1 (0:1)
Гол: Машарипов, 19, с пенальти.

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