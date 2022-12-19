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Билялетдинов: «Месси превзошел Марадону. Он стал более великим»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился эмоциями от победы сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — по пен.) в финале ЧМ-2022.

«Гол Мбаппе все перевернул и то, что мы увидели дальше — это украшение турнира, было неожиданно. Но это не самый лучший финал в истории чемпионатов мира. Да, было интересно, мы все любим смотреть футбол за зрелищность, но не могу сказать, что я лучше матча не видел. Если говорить о Месси, то в Аргентине он уже давно в одном ряду с Марадоной. Вчера он только подтвердил свое величие. Лионель стабильно, на протяжении всей своей карьеры показывает футбол высочайшего уровня, а у Диего были отдельные всплески. Поэтому можно сказать, что Месси превзошел Марадону. Но Диего — культовая фигура в Аргентине и его будут помнить еще очень долго. Но в плане заслуг, Лионелю не хватало только выиграть мундиаль, он это сделал и превзошел Марадону», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://metaratings.ru/news/bilyaletdinov-messi-prevzoshel-maradonu-on-stal-bolee-velikim-1442717/
Диего Марадона
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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