Дубль Превляка принес Боснии победу над Казахстаном
Сборная Боснии и Герцеговины победила команду Казахстана (2:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Дубль в составе победителей сделал Смаил Превляк. Боснийцы набрали шесть очков и идут вторыми в группе D. У Казахстана три очка и пятое место.
Группа D
Казахстан — Босния и Герцеговина — 0:2 (0:1)
Голы: Превляк, 25 (0:1). Превляк, 66 (0:2).
Казахстан: Покатилов, Логвиненко, Шомко (Бейсебеков, 78), Малый, Быстров (Муртазаев, 83), Куат, Жуков (Омиртаев, 61), Вороговский (Оразов, 79), Алип, Щеткин (Жаксылыков, 61), Зайнутдинов.
Босния и Герцеговина: Шехич, Колашинац, Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Стеванович, Цимирот (Налич, 62), Гояк, Хаджиахметович, Джеко, Превляк (Демирович, 80).
Предупреждения: Логвиненко, 42. Шомко, 45. Гояк, 83.
Судья: Масса (Италия).
9 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».
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