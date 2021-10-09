Финляндия — Украина: где смотреть матч отбора ЧМ-2022
В субботу, 9 октября, на Олимпийском стадионе в Хельсинки состоится отборочный матч группы D между сборными Финляндии и Украины.
Начало — в 19:00 по московскому времени.
Украинцы набрали пять очков в пяти матчах и занимают второе место в группе. У финнов — пять очков в четырех встречах и третья позиция.
Следить за матчем можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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