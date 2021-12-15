Дюков о переносе 22-го тура РПЛ: «Это важно для сборной и всего российского футбола»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение о переносе 22-го тура РПЛ в интересах сборной России.

«Хотим поблагодарить клубы за готовность перенести 22-й тур. Это важно для сборной и всего российского футбола. Это даст дополнительные дни подготовки. Есть несколько вариантов переноса. Сейчас пока преждевременно их обсуждать», — сказал Дюков.

Ранее клубы РПЛ и технический комитет РФС поддержали идею переноса игр 22-го тура чемпионата России ради подготовки сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022 против Польши. Даты проведения перенесенных матчей пока не определены.