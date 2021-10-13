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Карпин рассказал, кого из футболистов считает лицом сборной России

13 октября, 21:16
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал имена лидеров национальной команды.

«Сейчас лицо сборной — это Баринов, Кузяев, Джикия. По мне, Дивеев уже стал лицом команды. Атмосфера в сборной улучшилась? Все может измениться, риск есть всегда. Даже на этом сборе обсуждали, что все меняется слишком быстро. Глушаков был на сборе, не успел восстановиться — уехал. Макаров был — уехал, а надо еще одного вызывать. На октябрьском сборе была большая текучка, это не очень хорошо. Агаларов и Адамов — хорошие и скромные футболисты. Естественно, очень воспитанные. Агаларов — дагестанец, а Адамов — чеченец. Произвели очень приятное впечатление», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года. Россияне с 19 очками занимают первое место, вторыми идут хорваты (17 очков), далее расположились сборные Словакии, Словении (обе — по 10), Мальты и Кипра (обе — по 5).

Следующий матч россияне проведут со сборной Кипра 11 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительной игре отборочного турнира сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Артем Бухаев все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры