Валерий Карпин не считает себя фартовым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не хочет, чтобы его называли «фартовым».

«После Словакии можно сказать, что Карпин фартовый. И сама команда фартовая. А по жизни я так сказать не могу. Ничего не сверху не падало. Никогда.

Кто больше всех похож на меня в сборной? Наверное, Баринов. На поле и за его пределами мы ведем себя один в один практически. Я ему этого не говорил», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».