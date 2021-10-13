Валерий Карпин не считает себя фартовым
13 октября, 21:13
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не хочет, чтобы его называли «фартовым».
«После Словакии можно сказать, что Карпин фартовый. И сама команда фартовая. А по жизни я так сказать не могу. Ничего не сверху не падало. Никогда.
Кто больше всех похож на меня в сборной? Наверное, Баринов. На поле и за его пределами мы ведем себя один в один практически. Я ему этого не говорил», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
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