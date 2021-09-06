Валерий Карпин: «Скорее всего, Фернандес не сыграет с Мальтой»

Защитник сборной России Марио Фернандес, скорее всего, не сыграет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Мальты, сказал главный тренер команды Валерий Карпин

«Что с Марио? Он попросил замену в матче с Хорватией, — сказал Карпин. — Почувствовал дискомфорт. Стало лучше, но не настолько, чтобы тренироваться. Скорее всего, завтра он не сыграет.

Головин? Надеемся, к октябрю будет в составе сборной. Если восстановится и будет играть».

Матч Россия — Мальта состоится 7 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало встречи — в 21.45 мск. Игру в прямом эфире покажет канал РЕН ТВ.