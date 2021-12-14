Карасев: «Я мечтаю попасть на чемпионат мира в Катаре»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал к какой цели он сейчас стремится.

«Буквально полгода назад я хотел отсудить какой-нибудь крупный финал, — приводит слова Карасева РИА Новости Спорт. — И нам доверили работу в матче Суперкубка УЕФА. Теперь Я мечтаю попасть на чемпионат мира в Катаре. Если же говорить о ближайших задачах, то это матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Хочется отсудить как можно больше встреч».

Арбитр ответил, хотел бы поработать на финале Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

«Все судьи мечтают о назначении на финал Лиги чемпионов. При условии хорошей, успешной работы и при удачном стечении обстоятельств все возможно. Но пока думаю больше о чемпионате мира», — сказал он.

Карасев работал на матчах чемпионата Европы-2020, в том числе судил игру 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2), а в полуфинале Италия — Испания (1:1, 4:2 — по пенальти) работал резервным арбитром. Также на его счету работа главным арбитром в матче за Суперкубок УЕФА «Челси» — «Вильярреал» (1:1, 6:5 — по пенальти).