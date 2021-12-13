Первый тренер Терехова: «Если бы Сергей играл против хорватов, исход мог быть другим»

Первый тренер защитника «Сочи» Сергея Терехова Алексей Павлов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после дебюта своего воспитанника в сборной России.

В день матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоялся предматчевый брифинг, посвященный видеопроекту футбольного клуба «Сочи» под названием «Мой первый тренер».

В нем принял участие первый тренер Сергея Терехова — воспитанник брянского футбола Алексей Павлов.

«Я был очень рад за Сережу, чувствовал гордость за своего воспитанника. Он к этому долго шел, стремился и достиг того, чего хотел. На этом нельзя останавливаться, нужно смотреть вперед и продолжать прогрессировать. Мог ли он помочь сборной спастись в Хорватии, если бы не было травмы? Сложно сказать. С Кудряшевым случился несчастный случай, это могло произойти абсолютно с каждым игроком. Сергей очень хотел сыграть в том решающем матче, но травма помешала ему. Такое бывает в жизни. Сложно предсказать, что было бы, если Сергей был на поле тогда. Наверное если бы он играл, исход мог быть другим. Этого уже никто не узнает», — сказал Павлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 24 марта Россия дома сыграет с Польшей. В случае победы в финале россияне на своем поле сыграют с победителями пары Швеция — Чехия.