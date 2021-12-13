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Первый тренер Терехова: «Если бы Сергей играл против хорватов, исход мог быть другим»

18:45
Сергей Терехов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Терехов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Первый тренер защитника «Сочи» Сергея Терехова Алексей Павлов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после дебюта своего воспитанника в сборной России.

В день матча 18-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Спартак» состоялся предматчевый брифинг, посвященный видеопроекту футбольного клуба «Сочи» под названием «Мой первый тренер».

В нем принял участие первый тренер Сергея Терехова — воспитанник брянского футбола Алексей Павлов.

«Я был очень рад за Сережу, чувствовал гордость за своего воспитанника. Он к этому долго шел, стремился и достиг того, чего хотел. На этом нельзя останавливаться, нужно смотреть вперед и продолжать прогрессировать. Мог ли он помочь сборной спастись в Хорватии, если бы не было травмы? Сложно сказать. С Кудряшевым случился несчастный случай, это могло произойти абсолютно с каждым игроком. Сергей очень хотел сыграть в том решающем матче, но травма помешала ему. Такое бывает в жизни. Сложно предсказать, что было бы, если Сергей был на поле тогда. Наверное если бы он играл, исход мог быть другим. Этого уже никто не узнает», — сказал Павлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

В полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 24 марта Россия дома сыграет с Польшей. В случае победы в финале россияне на своем поле сыграют с победителями пары Швеция — Чехия.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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