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Сегодня, 14:18

Канчельскис назвал преимущество Аргентины перед финалом ЧМ-2022 с Францией

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» ожиданиями от финала ЧМ-2022 между сборными Франции и Аргентины.

«Способна ли такая сборная Франции бороться с Аргентиной? Сейчас сложно об этом говорить, потому что у французов будет на один день меньше для восстановления. Интересно, как они будут себя чувствовать, как физически и психологически восстановятся. Шансы у Франции есть, но и аргентинцы просто так им ничего не отдадут», — сказал Канчельскис «СЭ».

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 18 декабря и начнется в 18.00 мск.

Андрей Канчельскис
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